Капитальный ремонт геронтологического корпуса центра реабилитации «Сосновый бор» выходит на завершающий этап. Работы здесь ведутся по национальному проекту «Демография» и на средства из областного бюджета.

В здании появились два лифта, которые дают возможность подняться на свой этаж прямо с улицы, обновлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, подключена система «Умный дом».

«Сосновый бор» — замечательный центр реабилитации, который позволяет пациентам не только поправить здоровье и восстановиться психологически, но и параллельно получить новую специальность. То, что он становится еще функциональнее и удобнее — просто прекрасно», — сказал губернатор региона Игорь Артамонов.

После ремонта в корпусе появится 74 номера с удобствами, размещение будет одноместным.