Представители Федерации профсоюзов Липецкой области завоевали высокие награды на XI открытом Уральском конкурсе рабочей песни «УралProТруд». В этом году 42 коллектива прошли в очный этап конкурса. В номинации «Боевой профсоюз, боевая рабочая песня, профсоюзный хит» первое место занял гимн Федерации профсоюзов Липецкой области. Председатель профсоюзов Липецкой области Лариса Кудаева получила награду за лучшую профсоюзную песню.

По итогам конкурса ежегодно пополняется музыкальный сборник «Рабочая классика», в него вошли уже 145 песен-победителей. Будут на этом диске и песни из Липецка.

Конкурс рабочей песни «УралProТруд» прошел в Екатеринбурге уже в одиннадцатый раз по инициативе Ассоциации территориальных организаций профсоюзов УрФО. На него заявляют как авторские произведения, так и текстовые адаптации хитов прошлого, ведь вокалистами выступают не профессиональные артисты, а рабочие и инженеры, врачи и педагоги, связисты и водители, представители других специальностей, далекие от сцены.