Гимназисты бежали осенний кросс

В рамках работы ШСК «Юниор» традиционный осенний кросс в Плавице открыл череду спортивных соревнований среди учащихся гимназии с. Ольговка в новом 2026-2027 учебном году.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 5-11 классов. 5-6 классы состязались на дистанции 500 метров. 7-11 классы — девушки на 500 метров, а юноши на 1000 метров. По итогам соревнований в своих возрастных группах, среди 5-6 классов победителями стали Дубик Вячеслав и Мелихова Дарья. В возрастной группе 7-8 классов победили Хрипяков Максим и Кривобокова Анастасия. В старшей возрастной группе сильнейшими были Филатов Артём и Голышкина Ярослава.

Лучшие бегуны будут представлять гимназию на окружных соревнованиях.

Павел БОРИСОВ,

учитель физической культуры.