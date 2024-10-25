В гимназии с. Ольговка постоянно собирают гуманитарную помощь для наших бойцов. Откликаются все: и педагоги, и родители, и их дети.

— В октябре мы провели благотворительную ярмарку в начальных классах, продавали выпечку, — рассказывает педагог-организатор этого учреждения Н.А. Дроздова, — а покупателями были учащиеся с 5-го по 11-й классы и педагоги.

По словам Наталии Алексеевны, на этой ярмарке собрали 19 тысяч рублей, которые передали Алексею Атискову в группу «ZOV казаков. ZA победу Добринский район» для покупки необходимых вещей, которые потребуются защитникам на фронте.

— Также спонсорскую помощь нам оказали сотрудники местного супермаркета «Магнит», — продолжает Н.А. Дроздова, — и хотим сказать огромное спасибо родителям за предоставленные сети и бабушке наших учеников Екатерине Валентиновне Хрипяковой за носки, которые она связала и передала солдатам.