На базе детско-юношеского центра «Ритм» в восьмой раз прошел районный смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения

Команды школьников и их педагоги являются активными продолжателями ЮИДовского движения в нашей стране, которое было создано в далеком 1973 году. 6 марта 2023 года оно отметит 50-летие со дня своего основания.

— Подобные конкурсы, — говорит методист ДЮЦ «Ритм» Елена Соболева, — помогают привлекать детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного движения, безопасному поведению на улицах и дорогах. Благодаря таким конкурсам мы привлекаем внимание общественности к деятельности отрядов ЮИД, а сами школьники и педагоги имеют хорошую возможность продемонстрировать достижения своих команд.

В этот раз в смотре-конкурсе принимали участие отряды ЮИД из 8 школ Добринского района: лицея №1 и школы №2 райцентра, гимназии с. Ольговка, школ п. Петровский, с. Дубовое, с. Талицкий Чамлык, с. Верхняя Матренка и с. Мазейка. В составе каждой команды было до 10 человек. В заочном этапе смотра школы предоставляли презентации, где рассказывали о деятельности своих отрядов ЮИД. В составе жюри, которое оценивало каждый из этапов конкурса, вошли директор ДЮЦ «Ритм» Лидия Мочалова, ее заместитель Елена Пронина, старший госинспектор ГИБДД, капитан полиции Алексей Полянский.

В программу очного этапа смотра-конкурса входило несколько испытаний. Это творческое выступление «Россия — страна безопасных дорог», где за несколько минут мальчишки и девчонки в самых разнообразных формах рассказывали жюри о том, почему надо соблюдать правила дорожного движения. Участникам разрешалось использовать любые средства художественной самодеятельности и соответствующую конкурсу атрибутику.

Не менее сложным был конкурс «Эрудит», в котором участвовало по 3 человека от отряда. Ребятам предстояло показать свои знания правил дорожного движения. Вопросы были посвящены дорожным знакам, правилам поведения на дорогах пешеходов, велосипедистов, водителей и пассажиров автотранспорта.

По итогам конкурса третье место заняли «Дружные ЮИДовцы» из школы №2 п. Добринка. Серебряные награды завоевал отряд «Светофор» из школы п. Петровский. Самые лучшие результаты показал отряд «Счастливого пути!» из гимназии с. Ольговка, который и стал победителем районного конкурса. Все они получили почетные грамоты и памятные подарки. Остальным командам вручили грамоты за участие. Также в этот день наградили победителей областной акции «Дорога глазами детей».