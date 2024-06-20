19 июня учащиеся кадетского класса гимназии с. Ольговка со своими наставниками побывали на слёте ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранских организаций и молодёжных объединений Липецкой области «Памяти павших будьте достойны» на Тербунском рубеже. Об этом рассказывает паблик МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка.

Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» считается самым крупным на территории Липецкой области. Находится он в с. Озерки Тербунского района. В июле 1942 здесь состоялось одно из крупнейших танковых сражений времён Великой Отечественной войны, которое историки именуют «Малой Прохоровкой».

Кадеты по завершении митинга отправились за порцией солдатской каши, ароматного чая и вкусного мороженого.

Особый интерес мальчишек-кадетов на слёте вызвала выставка оружия и военной техники. Девочки приняли активное участие в изготовлении маскировочного нашлемника, который впоследствии может спасти жизнь военного.

Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и обязательно положительно скажутся на формировании в умах подростков желания улучшать свою страну, защищать её при необходимости, гордиться ею!

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