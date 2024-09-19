На пришкольном стадионе гимназии с. Ольговка состоялись традиционные соревнования — осенний кросс-2024. Юные гимназисты состязались на различных дистанциях от 400 до 1000 метров. Общее количество участников составило более 80 спортсменов.

Победителями и призёрами среди 5-6 классов стали: у девочек — Кривобокова Анастасия, Кульдюрова Дарья, Дергунова Влада, среди мальчиков — Байрамов Иван, Хрипяков Максим, Крутских Роман. В возрастной группе среди учащихся 7-8 классов лучшими были Губина Мария, Зиброва Кристина и Алиева Алиса. Среди мальчиков победителем стал Потрашков Данил, второе место у Володина Сергея и замкнул тройку призёров Рубанов Егор.

Как всегда, интересной и интригующей была борьба в старшей возрастной группе 9-11 классов. В итоге призовые места распределились следующим образом. У девушек — Бурлакова Анастасия, Попова Анна и поделили третье место с одинаковым результатом Жигулина Карина и Лазукина Анна. Среди юношей победителем стал Глотов Иван, вторым — Тихонравов Валерий, третье место у Попова Сергея.

По итогам состязаний лучшие бегуны будут представлять гимназию на районных соревнованиях.