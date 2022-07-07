О государственной информационной системе ЖКХ Татьяна Смирнова узнала от знакомых. Сразу зарегистрировалась на платформе, чтобы управлять своим домом онлайн.

Первую заявку по замене лампочки в подъезде дома №76 по улице Бородинская в Липецке управляющая компания выполнила за несколько дней. Вторую – по окрашиванию забора на придомовой территории – через сутки. «Очень удобная система. Заявки быстро принимаются, можно отслеживать ход их исполнения, а еще радует, что создано мобильное приложение. С его помощью ГИС ЖКХ всегда у меня под рукой», – рассказала липчанка.

Сроки ответов на обращения, направленные в управляющие организации через ГИС ЖКХ, не превышают 10 дней. Их исполнение онлайн контролируют сотрудники региональной Госжилинспекции. Если в течение этого времени управляющая компания не отрабатывает заявку, к ней применяют меры административного воздействия.

ГИС ЖКХ – это платформа, в которой собрано всё, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная регистрация в ней не требуется, если у вас есть подтвержденная учётная запись на портале госуслуг. Также для удобства пользователей создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android. С помощью системы пользователи могут провести собрание собственников онлайн, передать показания приборов учёта, оплатить счета или, например, проверить наличие лицензии у управляющей компании.

«Повышение эффективности управления жилфондом остаётся одной из главных задач сферы жилищно-коммунального хозяйства. Государственная информационная система ЖКХ упрощает эту процедуру для самих жителей – вся информация интегрируется на цифровом ресурсе, что позволяет липчанам решать важные и актуальные вопросы онлайн», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.