Глава Чаплыгинского района Липецкой области Юрий Сазонов сделал прививку от коронавируса. Ему ввели первую аппликацию вакцины “Спутник V”.

“Вакцинация – ещë один шаг к возвращению в привычную нам жизнь, без каких-то ограничений и сложностей, которые преподнес нам 2020 год.

Прививку может сделать любой житель Чаплыгинского района, который не имеет противопоказаний, и старше 18 лет. Записаться на бесплатную процедуру можно по телефону ЕДДС 8 (47475) 2-12-78″, – написал глава района в своем Инстаграм.