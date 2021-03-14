Глава Добринского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Роман Ченцов вручил партийные билеты двум новым членам партии.

Заведующая детским садом поселка Плавица Наталья Бахтина очень волновалась, когда получала партийный билет.

– Для меня «Единая Россия» – партия реальных дел. Несколько лет я была ее сторонницей, теперь пришла очередь пополнить ее ряды, – сообщила она.

Вместе с ней ряды единороссов пополнил человек, много лет отдавший культурной работе. Речь идет про Маргариту Сергееву. Она также получила от Романа Ченцова заветный пластиковый прямоугольник, значки и сувениры с логотипом «Единой России».

– Быть членом партии «Единая Россия», – отметил он, – идти в ногу со временем. Все вместе мы делаем одно большое дело.

На сегодняшний день добринское местное отделение единороссов насчитывает свыше четырехсот членов.