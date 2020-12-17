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Глава Елецкого района показал эскиз будущего Дворца борьбы

1 час назад
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Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин на своей странице в Instagram поделился эскизом архитектурного облика и благоустройством прилегающей территории Дворца борьбы, который планируют построить в деревне Хмелинец Пищулинского сельского поселения.

Современный Дворец борьбы станет центром подготовки спортсменов олимпийского резерва.

Глава муниципалитета Олег Семенихин давно вынашивал такую идею. Ее поддержали именитые елецкие тренеры и спортсмены, содействие оказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Финансировать строительство спортивного объекта планируют из разных бюджетных и внебюджетных источников.

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