Глава Елецкого района показал эскиз будущего Дворца борьбы

Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин на своей странице в Instagram поделился эскизом архитектурного облика и благоустройством прилегающей территории Дворца борьбы, который планируют построить в деревне Хмелинец Пищулинского сельского поселения.

Современный Дворец борьбы станет центром подготовки спортсменов олимпийского резерва.

Глава муниципалитета Олег Семенихин давно вынашивал такую идею. Ее поддержали именитые елецкие тренеры и спортсмены, содействие оказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Финансировать строительство спортивного объекта планируют из разных бюджетных и внебюджетных источников.