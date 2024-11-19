Начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков награжден благодарственным письмом Правительства РФ за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства. Награду вручил министр экономического развития России Максим Решетников на II съезде региональных министров экономики.

За минувший год под руководством Кирилла Дождикова проект профильного управления «Кадры для региона» победил во Всероссийском конкурсе на лучший исполнительный орган региональной власти в сфере управленческих инноваций. Успешно прошло участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Экономика и финансы» – второе место в категории сельские поселения у Поддубровского сельсовета Усманского района.

Липецкая область вступила в пилотный проект Агентства стратегических инициатив по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. По итогам девяти месяцев 2024 года Липецкая область заняла первое место в ЦФО и РФ по доле самозанятых, получивших меры поддержки. В 2024 году АСИ признали уникальными семь региональных практик, направленных на развитие МСП, практики размещены на платформе «Смартека». Лучшие практики Липецкой области презентованы на федеральном уровне для тиражирования в других регионах: построение эффективной системы взаимодействия с бизнесом, адаптивная модель имущественной поддержки самозанятых граждан и поддержка ИТ-стартапов.