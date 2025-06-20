Глава Минобрнауки России и губернатор Липецкой области договорились о взаимодействии

На площадке Петербургского международного экономического форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Этот шаг станет важным вкладом в развитие человеческого капитала Липецкой области, где создание условий для молодежи является абсолютным приоритетом. Подписание документа на ключевой деловой площадке страны подчеркивает серьезность намерений региона в формировании современной образовательной среды, способной привлекать талантливую молодежь и стимулировать научно-технологический прогресс.

«Мы делаем ставку на образование и науку как драйверы развития региона. Благодаря соглашению с федеральным центром у нас появится возможность вывести высшую школу Липецкой области на новый уровень», – отметил Игорь Артамонов.

Соглашение предусматривает совместную работу в рамках национального проекта «Молодежь и дети», что позволит обеспечить синергетический эффект от взаимодействия региональных и федеральных ресурсов. Ожидается, что реализация соглашения не только повысит качество образования, но и будет способствовать закреплению молодых специалистов в регионе, росту инновационной активности и укреплению партнерства между вузами и промышленными предприятиями Липецкой области.