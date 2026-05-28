Глава Минтранса РФ и губернатор Липецкой области обсудили развитие дорожной сети и общественного транспорта

Встреча министра транспорта России Андрея Никитина и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась сегодня в Москве. Обсуждались ключевые вопросы, волнующие жителей региона: состояние дорог, безопасность дорожного движения и общественный транспорт.

За последние шесть лет в регионе приобретено почти 500 новых автобусов – для Липецка и межмуниципальных маршрутов. В настоящее время 63,8% подвижного состава имеют возраст менее 10 лет. Однако проблема обновления остаётся актуальной, особенно в части частных перевозчиков, где состояние техники оставляет желать лучшего. В настоящее время рассматривается вопрос о продолжении программы обновления подвижного состава при федеральной поддержке.

Особое внимание в ходе встречи было уделено новым микрорайонам на Опытной в Липецке, где активно ведётся жилищное строительство и работает самая большая в регионе школа. Дети приезжают туда учиться из разных частей города, и уже сегодня въезд и выезд через Лебедянское шоссе работают на пределе пропускной способности, пояснил губернатор. Регион нуждается в альтернативном путепроводе. Сейчас разрабатывается проект, обсуждаются возможные механизмы поддержки со стороны федерального центра.

«Федеральная поддержка позволяет нам системно обновлять транспорт, приводить в порядок дороги и внедрять современные решения в сфере безопасности. Рассчитываем, что это взаимодействие продолжится», – подчеркнул губернатор.