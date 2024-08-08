Первый региональный фестиваль «Липецкое долголетие» состоялся вчера в Быхановом саду в Липецке. Здесь для более 350 участников одноименного проекта были организованы занятия оздоровительной и дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, йогой, танцами, а также творческие площадки.

С участниками фестиваля встретились министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор региона Игорь Артамонов. Глава Минтруда пожелал проекту «Липецкое долголетие» дальнейшего процветания и поблагодарил его представителей за активное участие в выставке «Россия», в том числе на стенде министерства труда и социальной защиты РФ. «Движение, которое зародилось в Липецкой области несколько лет назад, сегодня процветает. Это видно в ваших улыбках. Пусть подвижников у этого проекта будет все больше и больше», – отметил Антон Котяков.

Проект «Липецкое долголетие» стартовал в регионе в мае 2021 года. Сейчас к нему присоединилось почти 27 тысяч человек. Они бесплатно посещают самые разнообразные занятия – и спортивные, и творческие. Быть в курсе событий представителям старшего поколения помогает цифровая платформа «Патронаж», которая, кроме того, обеспечивает постоянную связь с социальным куратором по всем интересующим вопросам.

«У нас очень много планов и мероприятий, чтобы проект «Липецкое долголетие» развивался дальше, был интересен липчанам», – сказал Игорь Артамонов.