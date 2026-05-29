Глава округа побывал на важных стройках

На минувшей неделе глава Добринского округа Александр Пасынков провёл выездные планёрки на важных строительных объектах муниципалитета: в гимназии села Ольговка и общеобразовательной школе станции Хворостянка.

Вместе с ним была внушительная делегация: его заместитель Александр Ногтев, начальник управления финансов Оксана Быкова, главный архитектор-начальник отдела архитектуры и строительства Анна Ларина, руководитель отдела образования Вадим Батышкин. Помимо подрядчиков, делегацию встречали директора этих общеобразовательных учреждений Алёна Беляева и Кирилл Фролов.

Первой точкой визита проверяющих стала Ольговская гимназия.

— Ремонты этих объектов, — рассказал Вадим Батышкин, — ведутся благодаря региональному проекту «Всё лучшее — детям», который реализуется в Липецкой области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». По ним, к примеру, в гимназии села Ольговка был запланирован капитальный ремонт всех помещений, сетей электроснабжения, связи, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, фасада и входных групп. Ремонт здесь должен завершиться к началу нового учебного года.

Здание гимназии села Ольговка ни разу капитально не ремонтировалось с момента его постройки в 1979 году. Подрядчик приступил к работам в августе прошлого года. С началом текущего учебного года начальные классы стали заниматься в здании детского сада станции Плавица, а ученики 5-11-х классов — в филиале гимназии, в селе Тихвинка.

Строителям предстояло выполнить колоссальный объём демонтажных работ. По сути от здания после демонтажа остались только стены.

На данный момент уже завершена штукатурка и выравнивание стен на трёх этажах здания, полностью залиты полы, закончены работы по возведению металлоконструкций под гипсокартон для восстановления стен и перегородок в классах, проведена укладка плитки в санузлах. Сейчас строители ведут укладку напольной плитки в коридорах. Параллельно идут электромонтажные работы. Снаружи подрядчик ведёт работы по монтажу вентилируемого фасада здания. Объём работ впечатляет.

— Обсудили с подрядчиком возникающие вопросы, — рассказал Александр Пасынков, — приложим все усилия, чтобы важный объект был готов к новому учебному году.

К 1 сентября преобразится школа станции Хворостянка, которая стала второй точкой проведения выездной планёрки. Директор школы, Кирилл Фролов, рассказал, что здание общеобразовательного учреждения было построено в далёком 1964 году и за более чем полувековой период ни разу капитально не ремонтировалось. Строителям предстоит сделать капремонт входных групп, всех помещений первого этажа. Отремонтируют коридоры двухэтажного здания. Модернизируют инженерные сети (водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию). В школе будет установлена новая система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

Подрядчик зашёл на объект в конце апреля. Школьники были переведены на дистанционное обучение. За такой короткий период с начала работ подрядчик полностью провёл демонтажные работы, частично оштукатурил стены в спортивном зале и столовой, ведёт электромонтажные работы. Отставания от графика работ нет, что порадовало участников выездного совещания. Уже выполнено 18% от общего объёма работ.

— Наша с вами общая задача, — подвёл итог поездки Александр Пасынков, — чтобы подрядчики выполнили поставленные задачи в срок и не в ущерб качеству работ.