Глава района отчитался перед депутатами

28 октября 2025 года на очередной третьей сессии Совета депутатов Добринского муниципального округа были представлены отчеты главы муниципального района и глав сельских поселений района по итогам работы за 9 месяцев текущего года. Об этом рассказывается в паблике Совета депутатов в ВК.

Глава района Александр Николаевич Пасынков детально, с помощью конкретных цифр и демонстрацией слайдов рассказал о проделанной работе во всех сферах жизни муниципалитета. В отчетах глав сельских поселений большое внимание было обращено на благоустройство.

Народными избранниками отмечены положительные моменты в решении многих вопросов и признали работу глав за отчетный период положительной.

Помимо этого депутаты одобрили внесение поправок в районный бюджет на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов и в бюджеты сельских поселений. Рассмотрели еще ряд текущих вопросов.

***

Регулярно мы знакомим наших читателей с важной информацией из Госпабликов Добринского района, которые могут привлечь ваше внимание. Госпаблики — это официальные страницы учреждений, ведомств и муниципальных образований. От обычных сообществ во «ВКонтакте» их отличает метка «госорганизация» под названием группы.