Встреча главы региона Игоря Артамонова и представительниц регионального отделения Союза женщин России состоялась в Липецке. Организация в марте этого года отметила 30-летний юбилей.

«Вы выполняете многогранную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей, Ваша активная жизненная позиция и собственное мнение по самым разным направлениям жизнедеятельности региона очень важны для нас, потому что помогают делать жизнь людей лучше. Вам есть чем гордиться, а мы гордимся вами», – сказал Игорь Артамонов.

Союз женщин России объединяет талантливых и целеустремленных представительниц прекрасного пола. Многие из них сегодня удостоены наград. Почетные грамоты главы администрации Липецкой области получили три липчанки, еще 24 отмечены благодарностью главы региона.

Игорь Артамонов проанализировал с участницами встречи результаты проделанной за последние годы работы и обсудил перспективы дальнейшего развития региона. Создание условий для полноценной жизни семей с детьми остается в числе важнейших приоритетов работы органов власти Липецкой области, отметил Игорь Артамонов. «За 2018-2020 годы только в Липецке благоустроено 745 дворовых территорий, в том числе 160 – комплексно. Установлено безопасное и современное детское и спортивное оборудование. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие, обустроены дополнительные парковки», – подчеркнул руководитель области.

В городах и районах строятся новые школы, детские сады и ясельные корпуса, при этом все школы обеспечены чистой питьевой водой, а ученики – горячим питанием. Все больше средств вкладывается в сферу здравоохранения региона, увеличивается финансирование социальной поддержки жителей Липецкой области. «Союз женщин России – один из самых эффективных общественно-политических институтов и в стране, и в регионе, – считает Игорь Артамонов. – И ваши помощь и участие необходимы нам в решении самых главных наших задач».