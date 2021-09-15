Руководители 120 крупных предприятий и организаций Липецкой области, представляющих все отрасли экономики, проанализировали сегодня на встрече с главой региона Игорем Артамоновым итоги проделанной за последнее время работы и обсудили перспективы дальнейшего развития. Общение состоялось в ОЭЗ «Липецк» в формате диалога.

Говоря о решении первоочередных задач, глава региона, в частности, коснулся темы пандемии и темпов проходящей в Липецкой области вакцинации от ковида, в том числе на предприятиях.

«У нас сейчас доля привитых составляет 33,7% от общей численности населения, это около 380 тысяч человек, – отметил Игорь Артамонов. – Мы все понимаем, что пока ковид не отступает, дальнейшая стабильная работа наших предприятий и в целом нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации во многом зависят от коллективного иммунитета, который обеспечит только иммунизация».

Он добавил, что Липецкая область – не сторонник агрессивной политики вакцинации и обязательные прививки повсеместно не вводит. «Очень надеемся на здравый смысл и желание всех липчан обойтись в дальнейшем без локдаунов», – подчеркнул Игорь Артамонов. Именно поэтому в регионе все больше средств вкладывается в здравоохранение, в том числе для профилактики заболеваемости. В целом в 2020 году в эту сферу было направлено 886,5 млн рублей, а в нынешнем выделено 900,4 млн.

Также обсуждалось развитие сферы образования в области, подготовка рабочих кадров для экономики региона, поддержка населения и малого бизнеса, дальнейшая работа по совершенствованию делового климата и привлечению инвестиций.

Завершая встречу, руководитель области сказал, что для поиска практических ответов на наиболее актуальные вызовы современности необходимо вместе ставить цели и добиваться результатов.

«Мы поддерживаем предпринимателей, а бизнес должен заботиться о здоровье своих работников, повышать заработную плату, увеличивать количество высокопроизводительных рабочих мест, инвестировать в социальные проекты и делать жизнь общества лучше», – подчеркнул Игорь Артамонов.