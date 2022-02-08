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В рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратура Воловского района выявила факт использования в неслужебных целях муниципального имущества.

Установлено, что глава администрации сельского поселения Верхнечесноченский сельсовет в нарушение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» использовал служебный автомобиль в личных целях для поездки в другой населенный пункт.

По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).