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Глава сельской администрации в Воловском районе привлечен к административной ответственности за использование служебного автомобиля в личных целях

1 час назад
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В рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратура Воловского района выявила факт использования в неслужебных целях муниципального имущества.

Установлено, что глава администрации сельского поселения Верхнечесноченский сельсовет в нарушение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» использовал служебный автомобиль в личных целях для поездки в другой населенный пункт.

По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

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