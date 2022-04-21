В регионе

Глава сельской администрации в Воловском районе привлечен к административной ответственности за оказание незаконных преференций своей супруге

5 минут назад
3 посмотрели

Читайте нас в

По постановлению прокурора Воловского района Липецкой области глава администрации сельского поселения Замарайский сельсовет муниципального района привлечен к административной за использование объектов нежилого фонда, находящихся в собственности области, без необходимых для их использования надлежаще оформленных документов.

В частности, глава органа месного самоуправления. оказал незаконные преференции в виде бездоговорного и безвозмездного использования имущества, находящегося в собственности области председателю КСПоК “Замарайский”, являющейся его супругой.

По факту нарушения антикоррупционного законодательства прокурор возбудил в отношении главы сельской администрации дело о административном правонарушении по ч.2 ст. 7.1 КоАП Липецкой области.

На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо оштрафовано в размере 2 тыс. рублей.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»