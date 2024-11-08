Глава Усманского района Владимир Мазо удостоен ордена Александра Невского. Церемония прошла в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Орден Александра Невского вручают за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу.

Свою трудовую деятельность Владимир Мазо начал в 1972 году в совхозе-техникуме имени Куйбышева, где проработал 19 лет, пройдя путь от инженера-механика до директора. С 2007 года по настоящее время занимает должность главы Усманского района. Своим приоритетом называет, повышение качества жизни людей, создание необходимых условий для их самореализации и всестороннего развития. За годы его руководства в районе достигнуты высокие показатели в промышленности, растениеводческой отрасли, благоустройстве населенных пунктов, строительстве дорог, развитии малого и среднего бизнеса. На протяжении последних лет Усманский район неоднократно занимал лидирующие позиции в Липецкой области по основным показателям социально-экономического развития. По оценкам экспертного Агентства регионально-экономических проектов, в 2020 году Владимир Мазо стал лучшим руководителем муниципалитета в Центральном федеральном округе. Под его руководством в районе активно реализуются национальные проекты и целевые программы. Ведется большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы. Модернизированы больницы и поликлиники, построены новые учреждения здравоохранения и школы, открыты образовательные центры, отремонтированы спортивные залы и площадки, реконструированы городские площади и аллеи, парки и скверы, обустроены зоны отдыха.

С первых дней проведения специальной военной операции Владимир Михайлович лично участвует в организации волонтерского движения. Под его контролем усманская группа «Союз-Z» совершила больше 40 поездок за «ленточку». Сообщество «Усмань для Победы» принимает активное участие в обеспечении участников СВО всем необходимым. Группа «Будем жить» оказывает гуманитарную помощь госпиталям, юридическую помощь участникам СВО и их семьям. С 2022 года неравнодушными гражданами района собрано более 34 млн рублей, оказано свыше 440 услуг семьям участников СВО.