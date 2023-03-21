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Глава Воловского района Липецкой области Никита Соловьев попал в ДТП. Инцидент произошел сегодня на автодороге Волово-Юрское.

Никита Соловьев на служебном автомобиле ехал со специалистом районной администрации на сход граждан в село Ломигоры. Сейчас глава района и пассажир находятся в больнице. Оба в сознании. По словам медиков, угрозы жизни нет.

По информации пресс-службы правительства Липецкой области, автомобиль администрации района въехал во впереди идущий КАМАЗ, который совершил неожиданный маневр.