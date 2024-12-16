На очередном заседании оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств региона принято решение рекомендовать органам местного самоуправления воздержаться от остановки работы общественного транспорта во время угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Такое решение принято на основании опыта Воронежской и Белгородской областей. Остановка маршрутов в критический момент затрудняет передвижение людей и создаёт скопление жителей на остановках. Безопасность граждан остаётся абсолютным приоритетом, и слаженная работа всех систем жизнедеятельности города играет здесь ключевую роль.

На сегодняшний день также сформирован перечень мест, где в первую очередь будут установлены модульные бетонные укрытия. Он включает в себя как остановки пассажирского транспорта, так и общественные пространства.