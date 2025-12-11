Главная ёлка Добринского округа приехала к нам из Рязани

Ранее мы писали о том, что в этом году Добринку будет украшать искусственная ёлка.

Уже 3 декабря на главной площади Добринки появились большие картонные коробки с элементами искусственной ёлки. А уже к вечеру двенадцатиметровый каркас будущего символа Нового года вместе со звездой был полностью смонтирован. Затем работники рязанской фирмы «Декоис» приступили к распаковке и монтажу еловых веток. Их на ёлке около 600 штук.

На ёлке полностью новое убранство: игрушки, шары, звезды, сверкающие с наступлением темноты олени. А общая длина гирлянд, которые опутывают искусственное дерево, превышает в длину полкилометра. По периметру конструкции смонтирована изгородь. А для придания ей устойчивости от сильных порывов ветра основание искусственного дерева усилили блоками, общий вес которых составляет 5 тонн. И, как заверил подрядчик, «улететь» она не должна…

О приближении новогодних праздников также напоминают гирлянды, украсившие входную группу детского парка и фонтан в центре Добринки, декоративная лошадка с санями, также сверкающая разноцветными огнями в темное время суток, и другие атрибуты новогоднего убранства, которых с каждым днем становится все больше. К украшению нашего поселка присоединились и хозяева частных домовладений, чьи усадьбы в эти дни превращаются в сказочные теремки.

Ну и, конечно, порадовал долгожданный снежок, выпавший в ночь на 10 декабря и ставший настоящим подарком для добринцев от самой матушки-зимы.