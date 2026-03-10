Главное – не молчите

Логопед о воспитании детей с ментальными нарушениями

В России каждый третий ребенок по состоянию здоровья относится к группе риска и самая многочисленная группа — дети с ментальными нарушениями, при которых страдает способность ребенка к социальному взаимодействию и поведению.

Вопрос о росте числа детей с ментальными нарушениями (РАС, СДВГ, задержки психического развития) сейчас находится в центре внимания ученых, врачей и педагогов. Наряду с медицинскими и биологическими факторами, социальные играют немаловажную роль в развитии ребенка. Обилие гаджетов с раннего возраста может приводить к симптомам, похожим на СДВГ или задержку речи, так как мозг ребенка не справляется с темпом смены визуальной информации. Дефицит живого общения, нехватка эмоционального контакта мешают формированию социальных навыков.

Наряду с нарушением базовых психических функций для детей-ментальников характерно своеобразное расстройство всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи, с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.

Они быстро устают и отвлекаются. Дети знают меньше слов, чаще используют самые простые — «мама», «дай», «кушать», сложные понятия усваивают с трудом. Звуки произносят смазанно или искаженно, речь может быть неразборчивой. Ребенок не всегда реагирует на просьбы и инструкции, особенно если они длинные. Предложения простые, короткие, однотипные. Логопедическая работа с такими детьми направлена на создание благоприятного климата для развития коммуникативных навыков в различных ситуациях, позволяющих ребенку проявить и развить свои речевые способности, пробуждение у них интереса к окружающим людям, дальнейшее обогащение и совершенствование речевых средств общения.

Работа логопеда с детьми, имеющими ментальные нарушения, направлена не столько на исправление речи в привычном понимании, сколько на развитие минимально необходимых коммуникативных умений. Свою работу логопед ведет совместно с такими специалистами, как психолог и дефектолог. В Добринском районе на базе филиала № 4 ОБУ «Центра социальной защиты населения Липецкой области» с апреля 2022 года работу с детьми, имеющими ментальные нарушения, ведут специалисты комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Основная цель работы с такими детьми — это их социализация и адаптация, реализация личностного, познавательного и коммуникативного потенциала.

Речевые расстройства у детей с ментальными нарушениями очень стойкие, новые навыки формируются медленно и утрачиваются очень быстро. Немаловажная роль в коррекционной логопедической работе отводится родителям, которым рекомендуется продолжать занятия дома, использовать речь в быту: не молча подносить одежду, а проговаривать действия (наденем шапку, пойдем гулять и т.д.), не исправлять ошибки, а спокойно проговаривать правильный вариант. Родителям необходимо учитывать тяжесть речевого дефекта ребенка, уровень развития его речи и обращаться к нему с адекватными просьбами. Ребенка необходимо побуждать к речи, он должен чувствовать родительскую поддержку. Успехи и новые достижения необходимо поощрять, постоянно ставя перед ребенком новые задачи, включать речь во все виды деятельности, создавать ситуации, в которых ребенок будет стремиться вступать в речевой контакт.

Социальная реабилитация несовершеннолетних с ментальными нарушениями — это сложный, требующий много сил, времени и терпения процесс, родители должны быть внимательны к признакам речевых нарушений у детей и не откладывать визит к логопеду, если заметили в речи отклонения от нормы. Ранняя диагностика речевых проблем является ключевым моментом для успешной коррекции и преодоления трудностей речи.

Лариса ДУРОВА,

логопед отделения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиала № 4 по Добринскому району.