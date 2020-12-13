Главную елку Липецка мэр города зажгла вместе с маленькой Машей Дымовских

Исполнилась мечта подопечной фонда «Вместе делаем добро» Маши Дымовских. Девочка вместе с главой города зажгла новогодние огни на главной городской ёлке, а также дала старт включению иллюминации на всех установленных в областном центре новогодних деревьях.

Маша с рождения страдает ДЦП и другими заболеваниями, нуждается в комплексной реабилитации. Но, несмотря на ряд недугов и юный возраст, она сильная девочка – уверенно борется с болезнью и мечтает стать укротителем животных. А ещё ей очень хотелось «включить» главную городскую ёлку. Исполнить желание помогли глава Липецка Евгения Уваркина и зимние волшебники Дед Мороз со Снегурочкой.

После того как Маша повесила последний шар на ёлку, Дед Мороз ударил посохом и произошло волшебство – ель засияла тысячами огней, следом включилась иллюминация новогодних красавиц в микрорайоне Университетский, на площади Константиновой, перед Областным центром культуры, народного творчества и кино, в 15-м микрорайоне, в районах Силикатный и Сокол, а также в липецких парках.

– Блеск глаз этого ребенка ярче, чем огни всех ёлок мира. Я счастлива, что общими усилиями мы смогли осуществить заветное желание Маши. Уверена, что ни одна детская мечта не должна оставаться неисполненной. В силах взрослых стать настоящими волшебниками и помочь малышам. Тем более, когда речь идёт о ребятах с тяжёлыми заболеваниями. Им и их семьям выпало сложное испытание. Если мы можем как-то их порадовать, зачем упускать такой шанс? – говорит глава города.

Важно, что претворить в жизнь заветные желания тяжелобольных детей можем любой липчанин. Для этого достаточно присоединиться к марафону «Вместе делаем добро» или к любому другому благотворительному фонду. Кстати, в холле второго этажа торгово-развлекательного центра «Европа» на Советской липчане могут увидеть фотовыставку «Мечтатели». Здесь фотографии 38 подопечных фонда, примеривших на себя профессии, которые они хотят освоить в будущем. Рядом с каждым фото – QR-код, ведущий на страничку ребёнка. Здесь можно оказать адресную помощь. Средства пойдут на реабилитацию или необходимые для детей лекарства, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.