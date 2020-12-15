Главную новогоднюю елку установили в Данкове

Пушистую зелёную красавицу доставили на центральную площадь города Данкова. В этом году новогоднюю ёлку городу передала в подарок коренная жительница улицы Донской Надежда Кораблина.

Неравнодушная общественница подчеркнула: «Пусть в этот тревожный год все жители города получат позитив и праздничное настроение, не мне же одной красоваться такой красотой».

Этой ёлке 30 лет, её высота – 20 метров. Доставка такой объёмной и пушистой красавицы – целое предновогоднее приключение.

“Ценный груз доставил к месту общественных гуляний кортеж специализированного транспорта. Автовышку предоставило ООО «Благоустройство и озеленение», автокран и трактор с раздвижной тележкой для дальномеров – от предприятий и бизнесменов, ориентированных на оказание социальной помощи”, – поделился подробностями глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Instagram.

Сотрудники коммунальной службы сразу приступили к установке ели на площади. В ближайшее время её начнут украшать новогодними игрушками и гирляндами огней. Также на площади установят и символических медвежат и белочек с подсветкой. Город готовится к самому яркому и сказочному празднику – Новому, 2021 году.