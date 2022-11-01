Главную пешеходную артерию города Грязи – улицу Правды – ждет преображение в железнодорожном стиле. Все планировочные решения будут создавать ритм и движение, характерные для железной дороги. На улице появятся фонари, напоминающие шпалы, скамейки-вагонетки, фонтан в форме железнодорожных путей и арт-объект «Часы». Кроме того, все расположенные здесь общественные пространства закольцуют в единый пешеходный и туристический маршрут.

Данная концепция направлена на дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в этом году по решению Президента России Владимира Путина. Теперь этот проект должна оценить комиссия, в составе которой специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия. Если он войдет в число победителей, то будет воплощен в 2023-2024 годах. Итоги конкурса станут известны уже в декабре.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательности городских пространств, сохранение уникальных объектов исторического наследия. В этом году победителями основного конкурса стали 160 муниципальных образований России. В их число вошли Лебедянь, Задонск, Усмань и Чаплыгин. Концепции преображения данных городов предполагают благоустройство Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске и площади Октябрьской революции в Чаплыгине. Все эти проекты получат гранты в размере 70 млн рублей.

«Благоустройству Липецкой области уделяется пристальное внимание. Это одно из приоритетных направлений, которое способствует развитию муниципальных образований. Проведение дополнительного конкурса – еще одна возможность сделать города нашего региона более комфортными и привлекательными, в первую очередь, для самих жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.