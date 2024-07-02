Главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова посетила территориальное управление Росгвардии региона. В сопровождении руководителя ведомства Игоря Баранова Ирина Проваленкова возложила цветы к мемориальному комплексу «Памяти павших — во имя живых», расположенного на территории управления. После главный федеральный инспектор по региону ознакомилась с работой объектов обеспечения служебно-боевой деятельности липецких росгвардейцев. А также наградила военнослужащих и сотрудников управления за участие в специальной военной операции государственными и ведомственными наградами. Одному из росгвардейцев было присвоено первое офицерское звание.

Напомним, Ирина Проваленкова в качестве главного федерального инспектора Липецкой области была представлена правительству, главам муниципалитетов и руководителям силовых ведомств региона полномочным представителем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым 20 июня. До назначения на эту должность исполняла обязанности заместителя губернатора Орловской области по внутренней политике.