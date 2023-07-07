Центры «Мои документы» в Липецке с 10 июля переходят на ежедневный режим работы. Связано это с ремонтными работами, которые начались в здании на площади Победы, 6а. Впрочем, до конца этой недели посетители все еще могут подать документы в привычном месте: специалисты принимают на втором этаже. График МФЦ экспресс не изменится. Оформить услугу там по-прежнему можно будет с 8 утра до 8 вечера.

Новый график приема в центрах «Мои документы» Липецка:

понедельник-пятница – 08:00–19:00;

суббота-воскресенье – 09:00–14:00.

Расположены они по адресам:

ул. Меркулова, 45а;

ул. Кривенкова, д.11а;

ул. 40 лет Октября, д. 25;

ул. Германа Титова, д. 10;

ул. Краснозаводская, д. 23.

Бесплатная «горячая линия» работает по телефону 8 (800) 450-48-48 добавочный 5.