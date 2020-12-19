Главный мост в Ельце планируют открыть для движения к юбилею города – в сентябре 2021 года

В Ельце в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 12 участков городских магистралей общей протяженностью 12 км, сообщили в региональном управлении дороги и транспорта.

Ремонт пришел как на оживленные, социально значимые улицы, по которым ходит общественный транспорт – например, Советскую, Новолипецкую, Кротевича, где расположены больницы, детсады, поликлиника, музыкальная школа, так и в частный сектор.

Так, двухкилометровая улица Дякина со сложным рельефом теперь полностью в твердом покрытии, из узкой щебеночной она превратилась в 6-метровую асфальтированную. Улица – с сильным уклоном, ее регулярно размывали потоки воды, поэтому подрядчик смонтировал там две сотни водосборных лотков.

Свежий асфальт появился и на 300-метровом участке улицы Ленина, ее основная центральная часть была отремонтирована ранее, теперь твердое покрытие уложено до самого окончания улицы.

Помимо дорог, в этом году переустроили 2,5 км тротуаров по ул. 9 Декабря. Пешеходную зону так давно не ремонтировали, что асфальт местами стерся до щебня. Теперь вместо ям и луж там – ровное покрытие и новые бортовые камни.

В общей сложности на ремонт елецких дорог в этом году отведено 145 млн рублей. На будущий год запланирован ремонт улиц Матросова, Северной, Фрунзе и капитальный ремонт ул. Коммунаров. Общая протяженность участков – 7,8 км, на них потратят 172,6 млн рублей.

Также в будущем году продолжится реконструкция главного елецкого моста, что на пл. Победы. В настоящее время его, фактически, наполовину разобрали вдоль. По сохранившейся половине продолжается движение автотранспорта в реверсивном режиме, на второй части идут масштабные работы. Мостостроители возвели дополнительные опоры, укрепили старые и теперь меняют ригели. В итоге мост вдвое увеличит пропускную способность: там будет не 2 полосы, а 4. Стоимость проекта – более 418 млн рублей, из них 235 уже поступили из федерального бюджета в рамках программы «Уникальные искусственные дорожные сооружения», еще 140 млн область рассчитывает получить в 2021 году.

Реконструкция моста рассчитана на два года, но строители будут стараться открыть полноценное движение по нему к юбилею города — в сентябре 2021 года Ельцу исполнится 875 лет.