Главный подарок – звонок с фронта от любимого внука

В последний день лета отметила 90-летний юбилей жительница с. Павловка Зинаида Ивановна Михина.

Целый день она принимала поздравления от своих самых близких и родных людей: сыновей, дочки, внуков и правнуков, и самого маленького члена их большой семьи — праправнучки Ярославы.

Но самым дорогим подарком для юбилярши был ранний телефонный звонок от внука Андрея, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Пройдя армейскую закалку, он сам изъявил желание идти защищать Родину. Воюет с 2022 года.

— В нашем роду всегда были защитники Отечества, — говорит Зинаида Ивановна. — Мой отец Иван Васильевич Щеколдин родился в 1894 году. Прошел Гражданскую, Финскую и Отечественную войну. Вернулся домой с ранениями. Брат Михаил погиб на фронте в 1943 году. Ему было всего 24 года… Теперь вот — внук, за которого мы очень переживаем, и в то же время гордимся.

Зинаида Ивановна считает себя по-настоящему счастливой женщиной, хотя ее судьба была вовсе не безоблачной. Родилась и всю жизнь прожила в Павловке среди близких людей.

Перетянула сюда с Тамбовщины и мужа Владимира Николаевича.

Промаявшись 9 лет в саманной избушке и немного встав на ноги, супруги своими руками построили просторный дом. Простая деревенская семья жила своими маленькими радостями. Всю жизнь добросовестно трудились в колхозе. Она — свекловичницей, он — трактористом. Вырастили четверых деток.

— Бывало, вставала в четыре утра, чтобы подоить корову и отогнать в стадо, — вспоминает собеседница. — В пять уже нужно было быть на работе. Ребят будила — они помогали мне полоть свеклу. Поэтому, когда по состоянию здоровья перешла на другую работу (приемщица в КБО и по совместительству техничка), она мне такой пустяковой показалась.

Пережила наша героиня и большое горе: потерю одного из сыновей и смерть мужа, с которым прожила 53 года. И все это случилось в один год.

Но Зинаида Ивановна нашла в себе силы жить дальше ради своих близких. В свои девяносто она самостоятельно ведет домашнее хозяйство, работает на огороде, даже цыпляток завела в этом году. Невысокая, худенькая и очень подвижная, юбилярша признается, что не ощущает себя на свой возраст в паспорте.

— Просыпаюсь, выпью кофе с молоком — и на огород, — рассказывает пенсионерка. — Лето дождливым было, полоть часто приходилось. Дети ругают меня: зачем, мол, тебе это нужно. А я не могу без дела сидеть. Если устану — иду отдыхать, не перетруждаюсь.

Зинаида Ивановна счастлива тем, что сыновья Николай и Александр живут неподалеку, часто навещают и помогают маме. Приезжает и дочь Валентина из Тамбовской области.

— Живу хорошо, со всеми удобствами. Дети и внуки ко дню рождения мне целый холодильник забили продуктами, — делится юбилярша. — Куда мне столько! Разве так было в годы молодости, когда гнилой картошке были рады. Сейчас только живи!

Зинаида Ивановна поделилась своей мечтой: встретить столетний юбилей. Но сначала — дождаться с фронта любимого внука.