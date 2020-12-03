Главный санитарный врач Липецкой области предложил полностью запретить корпоративы. Губернатор считает, этот вопрос надо обсудить

В ходе сегодняшнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач Липецкой области в очередной раз предложил запретить проведение праздничных ёлок для детей. Исключение – утренники в группах детских садов, которые будут проводиться без участия родителей.

Также Владимир Бондарев предложил полностью запретить проведение новогодних корпоративов. В том числе в кафе и ресторанах.

Напомним, что проведение дискотек и караоке в регионе под запретом.

«Полный запрет корпортативов – серьезная мера. Этот вопрос надо обсудить», – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов предложения Роспотребнадзора.

Также губернатор попросил обратить внимание на работу фудкортов в торговых центрах. Особенно во время предстоящих каникул.

По состоянию на 3 декабря в инфекционных госпиталях Липецкой области находятся 1737 человек, свободный коечный фонд – 24,5%

За минувшие сутки проведено более 2,5 тысячи тестов, отложенных тестов нет во всех лабораториях.

На 2 декабря выписано 5262 рецепта на бесплатные лекарства на сумму более 3 млн руб.

В оперштабе признали, что вторая волна эпидемии новой коронавирусной инфекции в Липецкой области протекает тяжелее, чем первая. Если в мае порядка 15% больных в инфекционных госпиталях имели тяжелое течение заболевания, то сейчас их доля повысилась вдвое и составляет 30-34% от всех госпитализированных.