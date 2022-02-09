В управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области состоялась пресс-конференция руководителя управления – главного судебного пристава Липецкой области полковника внутренней службы Глеба Макарова по итогам работы за 2021 год.

Перед тем как перейти к ответам на вопросы представителей СМИ, руководитель управления остановился на основных результатах работы службы в 2021 году и главных направлениях деятельности.

Глеб Валентинович подробно рассказал о мерах по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности принудительного исполнения судебных актов и актов специально уполномоченных органов, обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также организации работы по осуществлению функций дознания. Особое внимание в ходе пресс-конференции было уделено вопросам по взысканию алиментных платежей, а также наиболее эффективным мерам воздействия, применяемым к должникам.

Главный судебный пристав региона отметил положительную динамику работы управления по взысканию денежных средств в консолидированный бюджет Российской Федерации.

Так, по итогам работы за 2021 год в консолидированный бюджет перечислен 1 миллиард 233 миллиона 402 тысячи рублей, из них в бюджет Липецкой области в 2021 году перечислен 851 миллион 20 тысяч рублей.

Всего по итогам работы за 2021 год в управлении на исполнении находилось 726 733 исполнительных производства, что на 6,4% выше показателя 2020 года (683 070 исполнительных производств). Судебными приставами-исполнителями взыскано 4 миллиарда 177 миллионов 723 тысячи рублей.

В завершение пресс-мероприятия руководитель управления рассказал о значимости получения достоверных сведений об исполнительных производствах и использования официальных источников информации. Так, основным электронным сервисом службы является «Банк данных исполнительных производств». Также руководитель управления напомнил о сервисе на портале Госуслуг, позволяющем должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.