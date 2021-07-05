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В ситуации пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, особую группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Распространение COVID-19 представляет особую опасность в отношении декомпенсации имеющихся хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Чаще инфицируются SARS-CoV-2 пожилые пациенты при наличии артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Сердечно-сосудистые заболевания значительно увеличивают риск осложнений и неблагоприятного исхода при заражении коронавирусной инфекцией.

В связи с этим вакцинация от COVID-19 для пациентов с ССЗ является обязательной!

Что нужно знать о вакцине?

Препарат получен биотехнологическим методом российскими учеными. Он безопасен, потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела.

Для более надежной защиты препарат состоит из двух компонентов, которые сделаны на основе векторов аденовирусов разных серотипов.

Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 процентах случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусом.

Какие показания к вакцинированию?

Вакцинацию следует пройти всем людям старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. Это позволит снизить риск заражения.

Какие есть противопоказания к вакцинации?

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Таким образом, наличие сердечно-сосудистых заболеваний является не противопоказанием, а показанием для вакцинации против COVID-19!