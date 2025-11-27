Главой Добринского округа стал Александр Пасынков

В прошедший вторник состоялась очередная, четвертая сессия Совета депутатов Добринского муниципального округа. Одним из главных ее вопросов было избрание главы администрации Добринского муниципального округа. Конкурсная комиссия допустила до финального этапа конкурса двух кандидатов, чьи концепции социально-экономического развития муниципалитета показались ее членам наиболее обстоятельными. Ими стали действующий глава Добринского муниципального района Александр Пасынков и глава Дубовского сельского поселения Денис Пригородов.

Внимательно выслушав программы каждого из кандидатов, народные избранники единогласно одобрили кандидатуру А.Н. Пасынкова на пост главы Добринского муниципального округа. Главным доводом депутатов в пользу избрания главой округа Александра Пасынкова стал его опыт работы на прежнем посту главы района. Муниципалитет при Александре Николаевиче демонстрирует серьезные показатели во всех сферах социально-экономического развития. Строятся и ремонтируются дороги, модернизируются школы, детские сады и медицинские объекты, возводится новое жилье для молодых специалистов в сельской местности. Добринские парламентарии выразили надежду на то, что вновь избранный глава округа на новом для себя посту продолжит все свои начинания, которые направлены на улучшение качества жизни населения сельской глубинки.

Свой путь в новом для себя статусе Александр Николаевич начал с таких слов:

— Я выражаю благодарность за оказанное доверие и поддержку губернатору Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову, всем добринским депутатам. И принимаю на себя всю ответственность за дальнейшее развитие нашей малой родины и благополучие её граждан. Нам предстоит очень много сделать, опираясь на хороший потенциал округа. Проблемы добринцев должны решаться оперативно, а запросы удовлетворяться в полном объеме. Мои основные цели и задачи на новом для меня месте работы — улучшение качества жизни и рост благосостояния людей, развитие экономики, создание новых рабочих мест и таких условий, чтобы молодежь не покидала округ в поисках лучшей доли. Для этого будем строить комфортное жилье, благоустраивать территории сельских поселений и общественные пространства, поддерживать культуру, спорт, образование и медицину. Для меня очень важно, чтобы округ не показывал отрицательную динамику в плане демографии. Люди должны почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому депутаты округа, все хозяйствующие субъекты должны участвовать в развитии муниципалитета.

Уверен, что все у нас получится. Планов и задумок много. Вектор движения — только вперед!

— Наша справка —

Александр Николаевич Пасынков родился в Добринке 4 января 1986 года. Окончил школу № 2 п. Добринка и Липецкий Государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в Добринском филиале ОГУП «Липецкдоравтоцентр», где прошел путь от дорожного мастера до руководителя. В 2022 году назначен исполняющим обязанности главы администрации Добринского района, а затем единогласным решением депутатского корпуса был избран руководителем муниципалитета. Женат, воспитывает сына и двух дочерей.