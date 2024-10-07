Евгений Боровский продолжит руководить Ельцом. В минувшую пятницу, на 23 сессии городского Совета депутатов он был вновь избран на должность главы города.

Конкурсной комиссией по отбору кандидатур были рекомендованы два кандидата: действующий мэр Ельца Евгений Боровских и на момент подачи документов безработный Александр Карасев. Каждый из них выступил перед собравшимися депутатами и представил свою концепцию развития города.

В результате голосования большинство голосов депутатов было отдано Евгению Боровских. Торжественную присягу он принесет на сессии городского Совета, проведение которой запланировано на 10 октября. Именно этот день станет официальной датой вступления в должность.

Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. Имеет два высших образования: юридическое (Воронежский институт МВД РФ) и экономическое (Кубанский государственный аграрный университет). До своего первого избрания главой Ельца в сентябре 2019 года руководил управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.