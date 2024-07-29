Главой Лебедянского района избран Алексей Телков, с июня исполнявший обязанности главы районной администрации в должности первого заместителя. Кандидатуру утвердили на сессии Совета депутатов Лебедянского муниципального района. За месяц работы в должности и.о. главы Лебедянского района Алексей Телков познакомился с проблемами района, выстроил свою концепцию развития муниципалитета, которую достойно представил депутатам.

Алексей Телков родился в 1989 году в селе Измалково. Имеет два высших образования по специальностям юрист и экономист. Трудовую деятельность начал в 2007 году. Руководящие должности занимает с 2012 года. С 2021 года Алексей Михайлович на муниципальной службе, работал главой Краснинского района. С середины 2023 года возглавлял управление сельского хозяйства Липецкой области. Женат, воспитывает дочь.