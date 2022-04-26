Депутаты Усманского районного Совета сегодня избрали главой муниципалитета Владимира Мазо. После оглашения результатов голосования он торжественно принес присягу. Со вступлением в должность его поздравил первый заместитель руководителя Липецкой области Александр Рябченко.

Ранее Владимир Мазо представил депутатам концепцию развития района, которую одобрили народные избранники. Сегодняшние выборы для него уже четвертые. Руководителем муниципалитета он впервые стал в 2007 году.

Усманский район – один из наиболее успешно развивающихся муниципалитетов Липецкой области. «Местное самоуправление решает наиболее важные и близкие для людей вопросы. Поэтому от инициативы и настойчивости руководителей муниципалитетов напрямую зависит качество жизни людей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.