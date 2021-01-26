Прокуратура Тербунского района провела проверку по обращению жительницы муниципального района по вопросу нарушения должностными лицами сельской администрации ее конституционного права на обращение.

Установлено, что в администрацию сельского поселения Казинский сельский совет 21.10.2020 г. поступило письменное обращение заявительницы по вопросу изменения места расположения контейнеров ТКО.

Однко, вопреки требований Федерального закона от 02.05. 2006 № 59-ФЗ”О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” обращение было рассмотрено главой сельской администрации с нарушением 30-дневного срока.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении должностного лица дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления).

Одновременно с этим с целью устранения выявленных нарушений и наказания виновных в небрежном отношении к работе с обращениями граждан в адрес главы сельской администрации внесено представление, говорится в сообщении прокуратуры Тербунского района.