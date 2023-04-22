Главный врач Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская стала лучшим главный врачом России – 2023. Это звание ей присвоили на Всероссийском ежегодном медицинском конкурсе.

Основная задача конкурса – подтверждение высокого уровня качества профессиональной деятельности, повышения доверия к руководителю медицинской организации, стимулирование к профессиональным достижениям, популяризация медицины. Наталья Полянская – выпускница Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук, автор четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ. Имеет стаж работы более 25 лет, на протяжении которых прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главного врача Липецкого областного клинического центра. С 2015 года ассистент, а с 2018 года доцент кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

В декабре 2019 года Наталья Полянская была участницей региональной программы «Губернаторский миллион», тогда сертификат на денежные средства врачу вручал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Губернаторский миллион – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.