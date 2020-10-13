Главврачи липецких больниц получили ключи от новеньких машин “скорой помощи”

15 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» поступили в Липецкую область. Их получили главные врачи Воловской, Долгоруковской, Добринской, Тербунской, Чаплыгинской, Лев-Толстовской, Становлянской, Задонской районных больниц и Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.







Торжественная церемония вручения ключей состоялась на Соборной площади. В ней принял участие заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

Сегодня скорую медицинскую помощь населению области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.

«Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.