Общество Политика

Главы двух сельских поселений Добринского района уходят в отставку

25 минут назад
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В Добринском районе главы двух сельских поселений, Дуровского и Дубовского, одновременно досрочно ушли в отставку по собственному желанию. Свои посты покидают Сергей Ходяков и Виктор Языков.

Сегодня депутаты сельских Советов приняли соответствующие решения.

Также сельские Советы депутатов объявили о конкурсе по отбору кандидатур на должность глав муниципалитетов. Необходимые для этого документы будут принимать от кандидатов с 25 января по 15 февраля 2021 года в районной администрации.

Конкурсное испытание (второй этап конкурса) состоится 19 февраля.

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