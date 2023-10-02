Крупные аварии на ресурсоснабжающих сетях случились на прошлой неделе в Липецке и Ельце. На устранение каждой потребовалось несколько дней. Аварийные службы работали круглосуточно, чтобы максимально быстро устранить поломки. Сейчас все ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановлено в полном объеме. Из-за чего жители двух крупных городов региона остались без воды, сегодня разбирали на оперативном совещании в правительстве региона. «Безусловно, ремонтные бригады заслуживают благодарности. Но необходимо разобраться в причинах, приведших к подобным авариям, чтобы не допускать повторения, а не героически справляться с подобными ситуациями», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецке сообщения об утечке стали поступать вечером в среду. При обследовании выяснилось, что в результате прокладки канализационного коллектора методом прокола в районе Кольца трубного завода был поврежден водопровод. Пришлось снимать дорожное полотно, проводить раскопки, монтаж укрепляющих конструкций и ремонт водопровода. В четверг начались отключения потребителей от холодного водоснабжения. Без воды остались более 22 тысяч горожан и 861 юридическое лицо, также в зону отключения попали медицинские организации. Был организован подвоз питьевой воды, в том числе бутилированной, сотрудники водоканала приступили к переподключению абонентов к другим сетям.

В Ельце на пересечении улиц Маркса и Ленина во вторник вечером случился провал асфальта из-за аварии на самотечном коллекторе. Утром в среду ОГУП «Елецводоканал» приступил к устранению аварии без отключения водоснабжения. Глубокое расположение поврежденной трубы и постоянное заполнение водой и канализационными стоками осложняло ситуацию. После двух суток аварийных работ было решено остановить насосную станцию №3 в Ельце. Режим ограничения водоснабжения с 9 до 20 часов ввели в нескольких районах города и ряде населенных пунктов Елецкого района. В зону отключения попали 63 тысячи жителей. Был организован подвоз воды по заявкам абонентов.

Игорь Артамонов обратил внимание на работу с жалобами и обращениями жителей. Для многих людей это время оказалось непростым: не всем удавалось дозвониться до аварийщиков, диспетчерской службы, чтобы выяснить, в какой стадии восстановительные работы и где осуществляется подвоз питьевой воды. Губернатор отметил, что, используя полученный опыт, необходимо отработать протокол действий по обеспечению населения всем необходимым, логистике, информированию, работе волонтеров.