Главы муниципалитетов обменялись успешными практиками развития транспортной отрасли

На площадке Национального центра «Россия» состоялась стратегическая сессия «Транспорт и инфраструктура» в рамках проекта «Муниципальный диалог», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Администрацией Президента РФ. Основной целью встречи стала выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в транспортной сфере с учётом интересов регионов и муниципалитетов.

«ВАРМСУ объединяет экспертов и глав муниципалитетов, обладающих уникальными муниципальными практиками, тиражирование которых важно для решения задач развития транспортной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях страны… Кроме того, в работу федеральной проектной команды теперь встроены наставники — признанные эксперты, чья поддержка и сопровождение повысят качество решений и эффективность реализации проектов. Совместными усилиями мы создаём условия для устойчивого развития местного самоуправления и современной транспортной системы», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Участники стратегической сессии выявили и проанализировали ключевые проблемы, обменялись успешными муниципальными практиками, что позволит разработать эффективные и масштабируемые управленческие решения, а также внести предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

От Липецкой области в стратегической сессии принял участие глава Хлевенского района Александр Плотников. Он отметил, что подобные мероприятия очень важны для представителей муниципалитетов.

«В рамках сессии состоялось много интересных встреч. Были затронуты по-настоящему важные темы, которые нас волнуют. Большое внимание привлекло обсуждение проблемы кадров в муниципалитетах в сфере дорог и транспорта. Коллеги со всей страны поделились передовыми практиками и опытом решения существующих вопросов по озвученной теме», — рассказал Александр Плотников.

Отдельной темой обсуждения стало регулирование использования электросамокатов. Как сообщила Ирина Гусева, мэры некоторых городов уже приняли меры по ограничению их эксплуатации — это Благовещенск, Елабуга и ряд муниципалитетов Ставрополья.

«Главы в первую очередь заботятся о безопасности жителей, ведь инфраструктура для нового вида транспорта просто не успевает за ростом количества электросамокатов. Такие решения обоснованы. Однако проблему нужно решать комплексно — не только запрещать, но и создавать условия. На сегодняшнюю встречу мы пригласили операторов проката самокатов, чтобы вместе с мэрами и представителями муниципального сообщества обсудить этот вопрос. Соберём предложения от коллег, обменяемся опытом разных регионов и подготовим инициативы для операторов проката и Госдумы», — заявила Ирина Гусева.

Напомним, «Муниципальный диалог» — проект ВАРМСУ и Администрации Президента РФ, направленный на выявление проблемного поля, обозначенного муниципальным сообществом, и формирование решений на федеральном и региональном уровнях.