В Добринском районе главы сельских поселений продолжают отчитываться о проделанной за прошлый год работе. В этот раз сходы прошли в Нижнематренской и Хворостянской сельских администрациях.

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ»

Такими словами завершил свое выступление глава Нижнематренского поселения Вадим Батышкин. Он отметил, что вся проделанная в 2020 году работа — это результат совместных усилий власти, людей и бизнеса. Сход проходил в недавно отремонтированном Нижнематренском ДК и собрал несколько десятков местных жителей со всех населенных пунктов поселения.

Доклад В.В. Батышкин уже который год для наглядности делает в форме презентации. Как и в других поселениях, прошедший год был условно разделен на жизнь до и после пандемии коронавируса, которая внесла свои коррективы в работу сельского главы.

До введения ограничений и режима самоизоляции в поселении кипела спортивная и культурная жизнь, проводились различные соревнования, праздники, был организован двухмесячник по благоустройству территории.

Вместе с представителями газовой службы провели выбор участка для строительства газопровода по улице Конечной в Ольховке. Таким образом, было положено начало газификации последней улицы этого села. Другим значимым событием для селян стало получение местной школой нового микроавтобуса для подвоза учащихся. А уже с конца марта культурно-массовые мероприятия попали под запрет. Тем не менее, ветеранов, вдов и тружеников тыла с Днем Победы поздравили на дому, а памятники погибшим односельчанам были отремонтированы к главному весеннему празднику. В 2020 году был установлен автопавильон с заездным карманом в Ольховке, а в Нижней Матренке он был заменен на новый. Здесь были обустроены 2 заездных кармана. Капитально отремонтировали зрительный зал ДК в Ольховке благодаря помощи ООО «Добрыня».

Администрация района передала для него комплект мягких кресел и новый теннисный стол. Отсыпан щебнем участок дороги по деревне Красная Рада длиной почти в 2 километра. Теперь дорога здесь полностью имеет твердое покрытие.

Планов на этот год немало. Среди них: газификация Ольховского ДК и улицы Конечной, обустройство твердого покрытия по улице Школьной протяженностью 450 метров. Планируется положить асфальт к центральному кладбищу в Нижней Матренке, выступить с инициативой к областной власти о проведении ремонта участка автодороги на въезде в Нижнюю Матренку со стороны станции Хворостянка и выезде из села в сторону с. Знаменка (Грязинский район), который уже требует обновления. Другой инициативой будет обращение к региональной власти по вопросу строительства тротуара в Ольховке.

Будет вестись работа вместе с руководством ЦРБ по поиску фельдшера в ФАП с. Ольховка и замены автомобиля УАЗ в Нижнематренском офисе врача общей практики. Среди других планов — это завоз песка на кладбища, замена фонарей, обустройство места отдыха на реке Байгора, отлов бездомных животных и другие вопросы благоустройства территории.

Участники схода попросили организовать остановку автолавки в селе Ольховка, установить здесь пожарный гидрант, отремонтировать освещение, капитально отремонтировать памятник погибшим односельчанам. Жители Нижней Матренки интересовались дальнейшим благоустройством местного Парка Победы. Ряд вопросов частного характера возник к представителям разных служб.

НАКИПЕЛО…

Если в Нижней Матренке сход прошел весьма спокойно, то на станции Хворостянка он бурлил эмоциями. Достижения местного главы Владимира Курилова оказались скромнее, чем у его соседа Вадима Батышкина.

Докладчик отметил, что непростой 2020 год повлиял на работу сельской администрации во всех сферах деятельности. Но все же удалось сдержать ряд данных год назад обещаний.

Самым наболевшим вопросом Владимир Курилов назвал освещение сельских улиц. Работы по замене лапочек ведутся с помощью автовышки, заказ которой стоит больших денег. Существует и очередность на эту технику с другими администрациями. Тем не менее, в минувшем декабре заменили 25 вышедших из строя лампочек. Планируется в ближайшее время поменять еще 14 ламп уличного освещения.

Другой не менее важный вопрос — отсыпка дорог и их асфальтирование. В прошлом году заасфальтировали улицу Народную (700 м) на ст. Хворостянка и Молодежную (500 м) в с. Салтычки. Отсыпали щебнем улицы Железнодорожную (1200 м) на центральной усадьбе и Полевую в с. Никольском (800 м).

Благодаря спонсорской помощи ООО «Добрыня» был проведен ремонт памятника погибшим односельчанам. На нем появились 3 новые фамилии. И наконец-то восстановлена историческая справедливость: исправлена ошибка в фамилии на братской могиле погибшего летчика. Расширена и перенесена ограда на кладбище в с. Падворские Выселки.

На территории поселения решили проблему с вывозом ТКО, установив для этого 67 контейнеров. Проводились 3 субботника по уборке улиц, кладбищ, места отдыха на Большом пруду в Салтычках. Большинство населения поддерживает порядок возле своих домов, но некоторых жителей главе поселения приходится долго убеждать в этом. Посетовал Владимир Курилов и на другую проблему — воспитание детей и молодежи. Он призвал односельчан, у которых есть дети, чтобы они учили их не ломать качели и тренажеры на детской площадке, не раскачивать горки, не мусорить. Только общими усилиями можно поддерживать порядок на улицах и в местах отдыха.

Благодаря губернатору Липецкой области Игорю Артамонову была завершена газификация села Никольского и ДК на ст. Хворостянка. В этом году голубое топливо должно быть подведено к зданию сельской администрации. Среди других планов — продолжение работ по уличному освещению населенных пунктов и ремонт дорог поселения.

Как только докладчик завершил выступление, от присутствующих посыпались вопросы, касающиеся дорог, освещения, бродячих собак. На них вместе со своим коллегой отвечал глава Добринского района Роман Ченцов, присутствовавший на сходе вместе со своими заместителями и представителями профильных служб.

Вновь, как и годом ранее, был озвучен вопрос строительства тротуара на автодороге Добринка-Липецк от бывшего поста ДПС до ст. Хворостянка.

— Я детально ознакомлюсь с данной проблемой, — сказал Роман Иванович. — Обещаний никаких делать не буду. Этот вопрос надо проработать.

А вот вопрос с бродячими животными на территории поселения будет решен. Но и сами хворостянцы должны содержать своих питомцев на привязи.

Прозвучали и такие вопросы, как возможность открытия в утренние и вечерние часы зала ожидания в здании железнодорожной станции, установка освещения у автобусной остановки по маршруту Добринка-Липецк со стороны Плавицы, предоставление парикмахерских услуг в Доме быта, проблемы водоснабжения. Одна из женщин поинтересовалась, есть ли какие послабления по сбору документов для оформления соцконтракта. Глава района заверил, что даст поручение соцзащите детально с ней поработать и оказать всю необходимую помощь.

— Мне очень понравился сегодняшнее общение с вами, — подвел итоги встречи с хворостянцами Р.И. Ченцов, — оно получилось очень эмоциональным и насыщенным. Вопросов, действительно, много, все они злободневные. Но я пришел работать в Добринский район, чтобы услышать наказы жителей и по возможности решить их. Все просьбы учтены, каждая из них будет детально рассмотрена.