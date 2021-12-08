Год назад, 8-го декабря, сессия депутатов Добринского муниципального района избрала на пост главы муниципалитета Романа Ченцова. Уже сегодня можно подвести предварительные итоги за первый год его работы на этом посту. Что наш собеседник любезно согласился сделать. Итак, обо всем по порядку:

1) Образование: при поддержке администрации Липецкой области приобретено 6 школьных автобусов. Открыта одна «Точка Роста» в МБОУ СОШ с. Пушкино. Там же проведен капитальный ремонт. Заканчивается модернизация системы теплоснабжения в ГДО МБОУ СОШ ст.Хворостянка. Текущий ремонт произведен во всех образовательных организациях нашего района.

2) Медицина: Приобретено 6 новых автомобилей скорой помощи. Реконструирован и введен в эксплуатацию ФАП в с. Средняя Матренка.

ФАП в с. Новопетровка получил новую жизнь в новом здании ДК.

Добринская ЦРБ пополнилась новым оборудованием: электрокардиографом, цифровым флюорографом, комплексом рентгеновской диагностики, новыми реанимационными блоками.

В район привлечены 2 новых медработника (врач-терапевт участковый , фельдшер ФАП в с. Ольховка).

Особенно отрадно отметить, что в сложившихся «ковидных» условиях все хозяйствующие субъекты района приняли активное участие в приобретении современного диагностического оборудования, организации горячего питания врачам «красной зоны», в организации доставки лекарств людям больных ковидом и многом другом. Очень важно, что мы научились в сложные периоды выступать и работать единым фронтом.

3) Дороги: За этот год было отремонтировано в асфальтобетонном покрытии – 17 км дорог, отсыпано щебнем 7,6 км.

Для локальных отсыпок (и ремонта дорог по просьбе жителей) в район было доставлено более 7 тыс. тонн шлака с Новолипецкого комбината.

Отремонтированы региональные автомобильные дороги:

Грязи-Добринка с подъездом к ст.Хворостянка протяженностью 8,77км

Добринка-Верхняя Матренка протяженностью 3,95 км

Осуществляется ремонт дорог

Осуществляется ремонт дорог Белоносовка-Георгиевка-Березнеговатка-прим. к а/д Добринка-Талицкий Чамлык протяженностью 13,6 км

-Паршиновка-Ровенка с подъездом к с.Алеексеевка протяженностью 13,1км

4) Благоустройство:

капитально отремонтированы административные здания (редакция газеты «Добринские вести», МКУ «Центр компетенций в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Добринского муниципального района» в здании «Бытовик»).

создана модельная библиотека в поселке Петровский.

завершен 2-й этап благоустройство парка в п. Добринка по ул. Октябрьской,

реализован 1-й этап благоустройства территории парка в с. Пушкино,

реализовано устройство спортивной площадки (хоккейная коробка) в с. Средняя Матренка,

создана многофункциональная спортивно-игровая площадка в с. Верхняя Матренка,

созданы детские площадки: на ст.Плавица, в п. Добринка по ул. Красная Зорька, в п.Петровском и в других населенных пунктах.

К концу 2021 года будут завершены работы по:

К концу 2021 года будут завершены работы по: устройству контейнерных площадок ТКО в количестве 100 шт. в Талицком сельсовете,

устройству освещения в парке Молодежи п. Добринка.

Выстроили рабочие отношения с жителями района по созданию ТОСов. (Территориальные Общественные Самоуправления), в районе их 36.

Построено и передано 6 комфортабельных домов для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Заменили 260 старых светильников на светодиодные, дополнительно установили 348 новых светодиодных светильников в населенных пунктах района.

Разработана и реализуется районная программа по модернизации ЖКХ. Приобретено 5 тракторов «Беларусь 82.1» с комплектом навесного оборудования. До конца года ожидается поставка трактора-экскаватора, автогрейдера, передвижных пожарных бочек с мотопомпами, ПУМ машина, мини-трактор с навесным оборудованием.

Проведена ревизия и частичное обновление автопарка в сельских поселениях (приобретено 5 новых машин «Нива шевроле»)

5) Культура

Отремонтирован и введен в эксплуатацию ДК с. Новопетровка.

Запустили новую модельную библиотеку в поселке Петровский.

Для школы искусств им Н.А.Обуховой в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» приобретено 53 музыкальных инструмента и оборудование, компьютерная техника и учебная литература.

Проведена компьютеризация библиотек в районе.

6) Водоснабжение

Для нашего района был всегда болезненный вопрос водоснабжения. Проведен капитальный ремонт и перезапуск 10 скважин. Заканчивается установка станции 3-го подъема в п. Добринка. Заменено 865 м. старых водопроводных труб. Построено более 1км новых водопроводных сетей. Приобретено и установлено 55 новых водяных насосов.

Пробурено и запущено в эксплуатацию 10 новых скважин.

Работниками водоканала за этот период устранено более 500 порывов. При поддержке областного бюджета и, непосредственном участии губернатора И. Г. Артамонова, Добринский водоканал доукомплектовывается необходимой техникой: КамАЗ-манипулятор(автовышка), 2 технических автомобиля «Соболь», ГАЗ 53 бочка, трактор-экскаватор.

7) Во исполнение указания Президента РФ В.В.Путина в районе продолжается догазификация домовладений. За последние 2 месяца подведен газ в 4 домовладения. В планах догазифицировать 96 домов.

8) Безопасность:

Реконструировано и введено в эксплуатацию здание ОПСП №45 в с.Чамлык-Никольское.

Установлено 40 камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город», еще 7 планируется установить до конца года. Установлено 6 громкоговорителей и 2 сирены для оповещения населения для случая ЧС.

Разработана и реализуется программа по оснащению домовладений социально-незащищенных граждан пожарными извещателями, установлено за год 340 штук.

Проведена большая работа по выкашиванию и прожигу сухой растительности и заброшенных огородов, кустарников (бурьяна). Организована опашка границ населенных пунктов для предотвращения возгорания местности с целью сохранения жизни и здоровья людей.

Проведена большая работа по выкашиванию и прожигу сухой растительности и заброшенных огородов, кустарников (бурьяна). Организована опашка границ населенных пунктов для предотвращения возгорания местности с целью сохранения жизни и здоровья людей. Отремонтировано и запущено 15 пожарных гидрантов. Эти меры позволили сократить количество пожаров и возгораний с 585 в этом году до 225 по состоянию на сегодняшний день.

9) Проведена ревизия неиспользуемых зданий-помещений и земельных участков на территории Добринского района. Это позволило значительно увеличить доходную часть бюджета.

За год в районе появилось 147 новых рабочих мест, еще 136 человек стали самозанятыми и 6 человек зарегистрировались как ИП.

Дорогие друзья! Я уверен, впереди предстоит очень много серьезной работы по развитию и созданию условий для комфортной и благополучной жизни жителей нашего района. Моя команда и я живем и работаем по принципу, который обозначил наш губернатор И. Г. Артамонов «Житель – в центре внимания». Вместе с вами, и при тесном взаимодействии с бизнесом и предпринимателями района, при поддержке администрации Липецкой области в лице губернатора, день за днем, мы будем делать наш район комфортнее, безопаснее, богаче и создавать такие условия, чтобы наш район прирастал населением. И становился интересным для жизни в нем. Спасибо за конструктивную критику и поддержку моих действий.