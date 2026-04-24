Год службы впереди у них

В прошедший понедельник в Добринском округе прошёл традиционный День призывника. Колонна юношей от здания военкомата прошла по центральным улицам посёлка до площади Воинской Славы, где парни возложили венок к памятнику добринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания.

А уже в РДК новобранцев ждала праздничная концертная программа. Призывников напутствовали заместитель главы администрации муниципалитета Олег Малыхин, благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев, военный комиссар Сергей Копцев. Все выступавшие пожелали новобранцам крепкого здоровья, освоить для себя новые знания, приобрести надёжных друзей, а после службы возвратиться в родной Добринский округ, где их всегда ждут.

Дали слово и самим будущим солдатам. От их имени выступил Вадим Дорофеев. Ребята получили подарки от администрации Добринского округа и иконки от священнослужителя. За разборку/сборку автомата для парней были подготовлены отдельные памятные призы. Новобранцам также демонстрировали патриотические ролики. Был и небольшой концерт.

Уже почти треть ребят отправилась в армию. Остальные отправятся на службу до 15 июля.