В феврале 2021 года в Липецкой области годовая инфляция ускорилась на 0,6 п.п., до 6,8%, что соответствует общероссийской тенденции. Об этом говорится в сообщении отделения Банка России по Липецкой области.

Инфляция в регионе оставается выше, чем в Центральном федеральном округе (ЦФО) и России в целом (5,6% и 5,7% соответственно).

На ценовую динамику оказывали влияние преимущественно временные общефедеральные факторы: ухудшение эпизоотической ситуации, рост издержек производителей.

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 9,4% в феврале 2021 года с 8,2% в январе 2021 года.

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары ускорились до 6,1% в феврале 2021 года с 5,7% в январе 2021 года.

Годовые темпы прироста цен на услуги незначительно замедлились до 3,8% в феврале 2021 года с 3,9% в январе 2021 года, тогда как в целом по России годовые темпы прироста цен на услуги ускорились, а в ЦФО – практически не изменились.

Базовый индекс потребительских цен в Липецкой области в феврале 2021 года возрос до 6,2% после 5,6% в январе 2021 года, сложившись ниже фактической инфляции, что означает более медленный рост цен на рыночные компоненты ИПЦ по сравнению с волатильными и административно регулируемыми компонентами.

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в феврале 2021 года увеличилась до 5,6% с 5,1% в январе текущего года, оставаясь ниже, чем в целом по России (5,7%). При этом динамика инфляции в округе в целом соответствовала общероссийской. На динамику инфляции в округе продолжили оказывать влияние временные федеральные факторы: расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также ухудшение эпизоотической ситуации.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.